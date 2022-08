Delvaux rate un penalty à 0-0, Messancy s'impose 3-1

Et pourtant, le début de match est à l’avantage des Orangés, Messancy étant franchement étouffé par le rythme et les duels rudes, à l’image du jeune Cravatte qui a eu du mal face à l’expérimenté Delvaux puis au virevoltant Grommen. Le tournant du match fut probablement le penalty raté par Delvaux suivi par un tir du même joueur, mais qui a "amerri" dans le lac. De l’autre côté, un tir de Perrin, tout aussi facile, s’est perdu dans les cimes des arbres. Par contre, aux retours aux vestiaires, le beau but de Perrin offrait aux Zèbres un avantage inespéré.

La deuxième mi-temps a démarré de manière plus équilibrée avec un deuxième but messancéen de l’excellent Romain Delongueville. La réaction gouvionne a alors été sérieuse avec l’entrée de Joseph qui a donné plus de profondeur et lancé des escarmouches qui n’ont surpris Poncin que sur une nouvelle floche de Cravatte. Enfin, une contre-attaque rondement menée a permis à Hoarau de donner au score son aspect définitif.

Le bilan de la troupe du capitaine William Delvaux n’est pas à jeter aux orties, mais il faudra plus d’efficacité et de fluidité. De son côté, l’équipe de Romain Ollé-Nicolle présente un bloc bien équilibré, avec quelques individualités capables de faire la différence et des cartouches offensives qui feront mal. Le gardien Poncin gagnera des points, le solide et expérimenté axe central Boelen-Cravatte est excellent dans la sobriété, l’entrejeu a bien travaillé et les duettistes feu-follets Hoarau et Perrin sont diablement efficaces. Comme le principal atout actuel vient d’un état d’esprit et d’une solidarité impeccables, Messancy risque d’être la bonne surprise de la saison.

MESSANCY:Poncin 7; Cravatte 4 (63’, Charpentier), Caprasse 7, Boelen 7, Henry 6; Monhonval 7, Delongueville 8, Gouman 6 (66’, Schmit); Hoarau 8, Dake 5 (70’, Douret), Perrin 7.

GOUVY:Scheid 6; Lentz 5, Devillet 6, Gillard 6, Geurde 5; Djiboune 6, Burton 6 (40’, Adam 6), Zitella 5 (63’, De Sousa-Cardoso); Grommen 7, Schmitz 5 (58’, Joseph), Delvaux 6.

Arbitre:M. Siméon.

Assistance: 150.

Note du match : 6.

Cartes jaunes : Delongueville, Lentz, Gillard, Bertels (T1)

Les buts:Perrin (41’, 1-0), Delongueville (57’, 2-0), Delvaux (58’, 2-1), Hoarau (78’, 3-1).

33’, Cravatte laisse traîner le pied et commet l’irréparable. Delvaux tire le penalty à mi-hauteur. Poncin détourne.

41’,Belle action Delongueville – Hoarau qui isole Perrin. Il ne se fait pas prier pour ouvrir le score ( 1-0).

57’,Le centre de Hoarau arrive à l’entrée du rectangle où Delongueville a le temps d’ajuster un tir victorieux (2-0)

58’, Cravatte se troue devant le but de Poncin. Delvaux surgit et réduit le score (2-1).

78’, Contre attaque rapidemement menée par Perrin qui trouve Hoarau grâce à une énorme bourde de De Sousa-Camardo ( 3-1).