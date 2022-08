Les Verts ont en effet accroché ainsi trois des quatre équipes qui ont bouclé l’exercice précédent en haut du classement. Méritant même un meilleur bulletin au bout du compte, car s’ils pouvaient largement se satisfaire d’une égalisation arrachée in extremis à Beveren il y une semaine, tant face au RWDM que ce samedi à Deinze, ils ont obtenu les occasions pour l’emporter.

LIRE AUSSI | En Luxembourg, la P1 reprend ses droits et il y a déjà eu des sacrés surprises

LIRE AUSSI | Marloie vainqueur d’un match qui n’a failli jamais débuter

LIRE AUSSI | Football: programme et résultats de la première journée de championnat

Contre les Bruxellois, c’est Anne qui avait manqué deux face-à-face avec le portier en début de partie. Face aux Flandriens, c’est Abdallah qui a raté le but victorieux sur une offrande de Mabella à dix minutes de la fin. Et l’amertume était d’autant plus profonde cette fois que l’ouverture du score, signée Dansoko en faveur des visités, n’a été que la conséquence d’une énorme bourde de Masangu en défense.

Anne a heureusement égalisé dix minutes plus tard, en transformant un penalty forcé par le remuant Aguemon. Puis, tandis que les Oranges tentaient d’appuyer sur l’accélérateur en fin de partie, obligeant Vincensini à se détendre sur une frappe brossée de Van Landschoot, les hommes de Bracconi ne sont pas restés inactifs pour autant. Abdallah, d’un coup de tête sous la barre, obligeait même le portier local à signer une belle envolée au bout des arrêts de jeu.

Après trois déplacements consécutifs, Coupe comprise, l’Excelsior s’apprête désormais à retrouver son public. Ce sera pour ce dimanche 4 septembre (16 h), face à Dender. Un promu qui n’a pas encore empoché la moindre unité cette saison. Une belle occasion donc pour les Virtonais de signer un premier succès.

VIRTON:Vincensini; Cassaert, Masangu, Vinck, Spago; Espinosa, Doué (73’, Guillaume), Paulet; Aguemon (86’, Delorge), Ilunga (64’, Mabella), Anne (73’, Abdallah).

DEINZE:Miras; Quintero, Schuermans, Staelens, Janssens (79’, Vansteenkiste); El Bouchataoui (79’, Prychynenko), Hendrickx, Carcela (79’, Schyvers); Dansoko, Van Landschoot, De Belder (12’, De Poorter, 38’, Fraser).

Arbitre: Q. Pirard.

Cartes jaunes:Masangu, Quintero, Paulet, Prychynenko, Delorge.

Buts:Dansoko (54’, 1-0), Anne (63’, pen. 1-1).

Note du match:6.

54’,Masangu, sans être véritablement pressé, veut remettre le ballon tranquillement à Vincensini, mais sert… Dansoko plein axe. L’attaquant de Deinze ne se fait pas prier (1-0).

63’,Espinosa lance Aguemon dans le dos de la défense, Janssens revient et accroche l’attaquant virtonais dans la surface. Anne se charge de convertir le penalty en prenant le gardien à contrepied (1-1).

