Le sprint de Weiswampach était aussi la 8edes 11 manches du challenge Supercoupe. Celui qui s’est par ailleurs marié fin juillet pointe à la 2eplace au général, derrière Tom Vaelen, vainqueur à Weiswampach, et en tête en M40. On le verra encore à Chièvres et Opprebais.

Médaille en chocolat pour Dewez

Une semaine après sa 6eplace à l’Euro de sprint en 20-24 ans, Maxime Dewez a lui fini 4een espoirs, derrière le top 3 au scratch et à 2’56 du 3e, en 1h04.54."Ce n’est pas la place que j’étais venu chercher, mais mes sensations étaient mauvaises",regrette-t-il.

Celle-ci augure toutefois de belles choses dans sa catégorie, le Libinois étant seulement première année espoirs. Nicolas Bormann, son équipier au Batifer, prend la 14eplace et la 7een 24-39 ans, tandis que Benjamin Doyen, du TNTB, s’octroie la 25erdeux semaines après avoir bouclé l’Ironman de Tallin en 10 h 54’.

Cinq autres Batifer en étaient: Jean-Baptiste Arnould, 33eet 5een M40; Jean-Sébastien Soenen, 34e; Martin Guiot, 41e; Benoît Saintelet, 68e et Jean-Michel Waltzing, 87e.