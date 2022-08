Delme 6,5il a énormément communiqué avec sa défense. N’a finalement pas eu énormément d’arrêts à effectuer, mais à la bonne place sur les frappes de Raeren. Seul petit hic, quelques dégagements qui manquaient de précision.

Grandjean 6rarement pris à défaut sur son flanc, il n’a par contre quasiment jamais franchi la ligne médiane.

Nélisse 7aucune prise de risque au niveau des relances, mais un match sobre et une belle présence dans les duels.

Robinet 8une petite frayeur en fin de premier acte sur un ballon disputé avec Nélisse, mais pour le reste, le capitaine a été phénoménal. Toujours bien placé, il a recoupé plusieurs ballons dangereux. Important aussi sur les phases arrêtées défensives.

Keller 5,5une première période plus compliquée où il a parfois été pris à défaut. Mieux en place en seconde période où il a mieux fermé son flanc.

Nkokolo 7devant la défense, il a coupé les angles et a abattu un gros boulot défensif. Une faculté à ressortir le ballon proprement même s’il n’avait pas toujours énormément de solutions devant lui.

Mosquera 6,5une vraie teigne. Bon courage aux médians offensifs qui vont l’avoir sur le râble pendant la saison. Attention toutefois à ne pas trop dézoner.

Vandaele 7aucun doute, il a bien digéré le fossé entre la P2 et la D3. Une grosse débauche d’énergie et la plus belle occasion libramontoise du match. Il redescend cependant parfois un peu trop bas sur l’échiquier libramontois. Plusieurs ballons bien bottés sur les phases arrêtées.

Richard 5quelques soucis de placement au premier acte. A parfois voulu jouer de manière trop précipitée.

T. Lefort 5,5 une frappe trop croisée en début de match et puis, on ne l’a plus vraiment vu offensivement. Il a parfois manqué de justesse dans certains gestes. Mais défensivement, il a bien aidé Grandjean.

Minthe 5,5intéressant dans sa conservation du ballon en première période. Plus difficile après la pause où il a eu pas mal de déchets.

Roset 5,5il a avant tout dû défendre. Ce n’est pas ce qu’il préfère, mais mis à part à l’une ou l’autre reprise, il a fait son boulot. Une reprise en demi-volée trop enlevée à un quart d’heure du terme.