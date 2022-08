Oui, Libramont a bien sa place en D3

Alors oui, les Germanophones ont eu la possession du ballon, ont poussé en seconde période et ont raté une occasion cinq étoiles à deux minutes de la fin lorsque Evertz, isolé à la pointe du petit rectangle a envoyé le cuir à côté alors qu’il avait tout le temps d’ajuster un Charles Delmé qui aura finalement passé une soirée relativement tranquille, mais au final, Libramont n’a pas réalisé le hold-up du siècle en prenant un point.

"N’allez pas écrire que nous avons pris un point dans la douleur,dit Samuel Bodet.Nous avons joué avec nos armes. Nous étions bien en place pendant une grande partie du match, nous avons laissé peu d’espaces à cette équipe qu’on savait joueuse et portée vers l’avant. Le point très positif, c’est que nous avons gardé le zéro derrière."

Avec la charnière Nelisse-Robinet derrière et un triangle médian composé de Nkokolo, Mosquera et Vandaele, Libramont a vu Raeren mettre le pied sur le ballon dès l’entame de match.

Passant principalement par le flanc gauche de Libramont, où Keller et Richard, surtout, n’ont pas toujours été irréprochables au niveau du placement, Raeren s’est créé les premières opportunités, mais Delmé était au bon endroit sur des frappes de Bong et Pousset. Et finalement, la plus grosse occasion de la première période a été à l’actif de Libramont. Lancé en profondeur, Vandaele résiste au retour de Stoffels et tente sa chance, mais Broers, contraint au chômage technique jusque-là, détourne la frappe de l’ancien joueur d’Assenois.

"C’est le seul petit regret que je peux avoir. Nous avons l’occasion d’ouvrir le score, c’est ce qu’il faudra améliorer pour les prochains matches, note Samuel Bodet.Mais pour le reste, au niveau du collectif, de la combativité, de l’état d’esprit, les gars m’ont énormément satisfait."

Après la demi-heure, et une grosse occasion pour Lauffs, qui croque sa reprise alors qu’il avait le but ouvert, Raeren tente de hausser le rythme, mais sans jamais véritablement inquiéter Delmé, la faute à un manque de réalisme dans les trente derniers mètres.

Libramont, de son côté, aurait pu profiter de quelques contres pour amener le danger, mais les Mauves ont parfois oublié d’utiliser la largeur et les espaces libres.

Résultats des courses, un nul blanc, mais un premier point qui va faire du bien aux hommes de Samuel Bodet."D’autant plus que nous ne boxons pas dans la même catégorie que Raeren. On parle quand même d’une équipe qui va jouer le podium", ponctue Samuel Bodet.

LIBRAMONT:Delme, Grandjean (83’, Gillet), Nélisse, Robinet, Keller (83’, Giboux), Nkokolo, Mosquera, Vandaele, T. Lefort (68’, Bigonville), Richard (59’, Roset), Minthe.

RAEREN: Broers, Bernard, Stoffels, Bonnechere, Bissen, Klauser (20’, Lo Presti), Bong, Lauffs (83’, Akdim), Evertz, Pousset (65’, Gaillard), Thonus (46’, Kupper).

Arbitre:Thomas Wiggers.

Cartes jaunes:Grandjean, Bissen.

Assistance:120 Note du match: 6