Nicolas Loir et Neufchâteau B veulent un match référence

À une semaine de la reprise du championnat, Nicolas Loir aimerait voir le BCCA réaliser ce match référence."Ce serait bien d’en avoir un avant de lancer la saison,confie l’ancien joueur de Liège.Nous allons tout faire pour qu’il arrive ce dimanche face à Mons. La qualification pour le prochain tour de la Coupe est déjà assurée, mais nous voulons terminer avec un quatre sur quatre. D’autant plus que nous voulons aller loin en Coupe."

Arrivé cet été à Neufchâteau B, Nicolas Loir est en train de trouver sa place. " Les premières semaines se passent bien même si j’ai eu quelques difficultés à me mettre dans le rythme,avoue le jeune homme.C’est nettement plus physique que ce que j’ai pu connaître dans le passé. Les automatismes? Vous avez pas mal de nouveaux joueurs et nous avons repris assez tôt pour avoir le temps d’apprendre à jouer ensemble. Et à ce niveau-là, le retour d’Aaron Harvey va faire du bien. Il parle énormément. Mercredi, il n’a pas joué beaucoup, mais rien que sa présence sur le banc a amené quelque chose. Son retour est d’autant plus intéressant que nous sommes privés de Benoît Bertrand pour l’instant étant donné ses soucis au dos. Or, Benoît était celui qui nous parlait le plus sur le terrain."