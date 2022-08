Marloie vainqueur d’un match qui n’a failli jamais débuter

Sur la pelouse de Marloie, on a longtemps cru à une mauvaise blague alors que les éléments marlovanais et sprimontois attendaient pour en découdre Si on a un moment cru qu’elle ne démarrerait pas, la partie a finalement débuté avec 35 minutes de retard à cause des lignes qui avaient été tracées de manières grossières et ne respectaient pas les standards. Celles-ci étaient en effet trop larges pour que la rencontre puisse avoir lieu. Le président Hérion n’en croyait pas ses oreilles.