" Tant que je n’ai pas de grave blessure, je continue et je reste motivé, lance-t-il.L’année dernière, une blessure à la main m’a quand même éloigné des terrains pendant deux mois et demi au deuxième tour. Mais j’étais revenu en fin de championnat."

Benjamin Noël a joué le dernier match de Coupe d’Ethe, à Meix (et il jouera ce prochain mardi à Paliseul), mais ce dimanche, c’est bien Leyder qui enfilera ses gants de titulaire."Benjamin me pousse à bosser, je dois faire mes matches, dit-il.Et cette année, on a aussi récupéré un entraîneur des gardiens, Jérémy Vanneroy. C’est une très bonne chose. L’année dernière, on n’a pas eu d’entraînement spécifique. Sur une saison, sans travail spécifique, on perd tout de même un peu en qualité. Jusqu’à présent, on n’a pas beaucoup travaillé au sol, tellement les terrains sont durs. Mais on a déjà un peu travaillé la vivacité, la puissance, les appuis… D’ici, trois ou quatre semaines, on sera encore mieux."

«Jamais réussi à enchaîner les bons résultats»

Ethe, qui s’est imposé 0-1 à Arlon en Coupe de la province voici trois semaines, compte bien revenir avec un ou trois points du chef-lieu."C’est important de bien démarrer le championnat, souligne Michaël Leyder.L’an passé, on avait commencé par sept matches nuls, je pense. On a été vite éloigné du haut du tableau et on n’avait jamais réussi à enchaîner les bons résultats. Là, il faut ramener quelque chose d’Arlon. Pour la confiance et pour tout le travail que l’équipe a déjà effectué."

Les Cassîdges se sont bien renforcés et sont armés pour jouer les premiers rôles."On a bien transféré, le noyau est plus étoffé, souligne le gardien.Ce qui fait du bien aussi, ce sont les gars de la deuxième équipe, qui peuvent dépanner. On a fait quelques résultats en Coupe, mais on n’est pas non plus au taquet. On est encore en préparation. Ce premier match sera un bon test."

Les Arlonais ont perdu leur meilleur buteur, Thomas Macalli, et cela s’était vu en Coupe lors du premier affrontement entre les deux formations. "Cela reste une équipe qui va jouer les trois, quatre premières places, conclut Michaël Leyder.L’an passé, ils se focalisaient beaucoup sur Macalli en attaque. À présent, ils vont jouer de manière plus collective et d’autres joueurs vont se démarquer. Il ne faut pas croire que ça va être tranquille."