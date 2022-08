Un premier canicross dans la province, à VTT et à trottinette aussi

Canicross et canitrail, c’est différent

Ce premier canicross de Freylange offrira aussi plus que des courses au sens propre"Il y aura aussi une course dite fun, sans chrono et plus courte, accessible aux chiens de 12 mois et plus, et des séances d’initiation."

Début juillet, le Festival Trail Semois avait déjà organisé une épreuve pour les toutous, au nombre d’une centaine."Mais c’était un canitrail, avec un dénivelé plus important et des distances plus longues. En canicross, on ne dépasse pas les 6 ou 7 km, et les parcours sont plus roulants", explique Pierre-Yves Winkin pour justifier une première qui en fait déjà saliver beaucoup.