Rochefort B: Patrick Collin marque, fait un doigt d’honneur en boutade à Grégory Servais et prend rouge

Monté à la pause, à la place d’Ismail Boutgayout, "Patou" n’a pas tardé à mettre le feu dans la défense d’Onhaye, chauffant par trois fois les gants du portier visiteur en l’espace de vingt minutes.

À la 85’, alors que Rochefort vient de faire le break (3-1), Collin efface son garde du corps et envoie une sacoche dont il a le secret dans les filets de Thomas Niels. Tous ses coéquipiers se ruent sur lui pour le féliciter et là, c’est le drame. Collin fait un doigt d’honneur à son coach, en boutade, mais la plaisanterie échappe totalement à l’arbitre Nassim Ali Rahmani. Ce dernier appelle le buteur et lui adresse une rouge directe. Une exclusion encore plus cocasse quand on sait que Grégory Servais n’est pas seulement l’entraîneur de Patrick Collin, mais qu’il est aussi son meilleur ami et le parrain de sa fille. Les deux hommes, passés par Champlon et Marloie, entament leur huitième saison ensemble. Mais visiblement, le second degré n’a pas sa place sur un terrain de P2. En tout cas, pas aux yeux de M. Rahmani…