" Nathan Médard, Jordan Itoua, Yakob Meuter, les frères Dufrasne et Maxime Herbeaux seront dans le groupe,explique le nouveau T1 des Canaris.Pour le reste, je n’ai aucune idée. Je vais reprendre des U19 et même des U17. Des joueurs de l’équipe B? Non, je ne veux pas puiser dans ce groupe qui a un objectif en P3. Je vais faire confiance aux jeunes, je suis là pour cela. Des surprises dans l’équipe? Je ne crois pas. J’espère des cadeaux de Damien Raths avant la fin du mercato, mais pour ce week-end, je n’y crois guère."

Quelles sont donc les chances de Givry face à Mormont dimanche?

" Nous ne serons pas prêts avant fin octobre, avance Frédéric Herinckx. Les premiers matchs vont être très compliqués pour mes joueurs. Nous allons nous défendre avec nos moyens qui sont limités.En foot, tout reste possible, mais quand à quelques heures de la rencontre, vous ne savez pas quels joueurs seront dans votre équipe, c’est problématique."

Les Canaris ne devraient donc pas opposer trop de résistance à des Mormontois qui ont tenu la dragée haute à Hoogstraten (N1) il y a quinze jours avant d’enfiler six roses à Gouvy (victoire 1-6).

«Impossible d’avoir la moindre information»

" Mais nous avions été très mauvais une semaine plus tôt face à une P1 flamande et ce n’était pas mieux contre Sart,note Antoine Lecerf, le médian de Mormont.J’espère que nous n’allons pas nous mettre au niveau de l’adversaire chaque fois, sans quoi nous aurons des soucis face à Givry dès dimanche."

Désormais aussi T3 et responsable du scouting à Mormont, l’ancien Canari Antoine Lecerf a cherché en vain des informations sur Givry.

" C’est l’inconnue la plus totale,avoue-t-il.Givry a joué une seule rencontre, face aux espoirs de Virton, avec deux-tiers de joueurs à l’essai qui ne seront pas là. J’ai eu écho que Givry allait recruter dans les prochains jours et se faire prêter des joueurs. Ce sera la surprise dimanche en montant sur le terrain. C’est le match piège par excellence, il faudra faire sauter le verrou rapidement."

Pour vivre une saison plus tranquille que la précédente, Mormont doit débuter idéalement son championnat malgré l’arrivée d’une petite dizaine de nouveaux.

" La base de l’équipe est encore là, hormis Nicolas Prévot, nous avons montré contre Hoogstraten que nous avions des qualités. Les nouveaux entrent bien dans le cadre mormontois et apporteront un plus, j’en suis certain", conclut Antoine Lecerf.