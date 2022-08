Lucie, votre sentiment une semaine après ces championnats?

Je suis contente. J’ai réussi à améliorer mes temps en 800 et 400 m libre et j’ai accompli mon objectif de compétition qui était de réussir un top 15 européen. Je termine 13een 1 500 m, 15een 400 m et 16een 800 m. Toutefois, j’étais un peu déçue de mon 1500 car j’étais très stressée avant la course. Je me sentais tendue, ce qui ne m’a pas aidé.

Comment était l’ambiance sur place et comment vous êtes-vous sentie pour cette grande première?

L’environnement était super. Bien meilleur que ce à quoi je m’attendais. Tout le monde s’encourageait dans l’équipe belge. Il y avait vraiment une belle ambiance. C’est motivant.

Quels seront désormais vos prochains objectifs?

Pour la saison prochaine, mon objectif est de me qualifier pour les championnats du monde en petit bain, mais je ne sais pas encore si la Belgique enverra beaucoup de nageurs car c’est en Australie, donc assez loin. Je vais donc me concentrer sur la saison en grand bain et éventuellement sur les qualifications pour les championnats du monde. Aussi, je déménage à nouveau cette année pour commencer à l’Université de Loughborough, en Angleterre (NDLR: la première université sportive en Angleterre où plusieurs médaillés européens s’entraînent et étudient). C’est une excellente nouvelle pour moi car je pense que cela sera une belle expérience que de pouvoir s’entraîner avec des nageurs professionnels et même des champions du monde.