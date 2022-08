«Je ne veux pas me louper à Moircy»

À seize ans, celui-ci évolue depuis la saison 2021 en "Espoirs" et occupe à l’heure actuelle une sixième place au championnat. Une position qui ne reflète pas vraiment ses capacités."Ce classement assez modeste peut s’expliquer par le fait que j’ai été absent à trois rendez-vous cette année,"explique celui qui est étudiant à l’ISET de Bastogne.

Ses deux meilleures performances, le jeune pilote les a réussies à Haid-Haversin où il finit deuxième du général et à Dürler où il termine sur la troisième marche du podium.

Ce dernier dimanche, sur un circuit qu’il affectionne, Baptiste se hisse au cinquième rang lors des deux manches, quatrième AMPL et seizième à l’issue de la super – finale. C’est toutefois le dernier week-end de septembre qui occupe désormais l’esprit du garçon."Chez moi à Moircy, je veux réussir quelque chose et surtout ne pas me louper", prévient celui qui rêve d’égaler à l’occasion du dernier rendez-vous de la saison sa performance lorsqu’il évoluait en écolages 65, avec la victoire dans les deux manches.

Double fracture

C’est en 2016 que Baptiste s’est lancé sur les traces de son père Frédéric. Désormais bien connu dans le milieu du rallye, celui-ci a derrière lui une carrière en motocross. Président du club de Moircy, Frédéric suit avec attention l’évolution du fiston qui a débuté dans la catégorie écolages 50 avant de suivre l’évolution logique. Une évolution toutefois entravée par une lourde chute en 2019 qui lui brise les deux poignets. Pas de quoi refroidir les ardeurs de celui qui ambitionne de terminer la saison dans le top cinq avant d’entamer la suivante toujours en "Espoirs"."J’espère y jouer le titre avant de passer par la suite en MX2", conclut le jeune homme qui suit régulièrement des stages organisés par Michaël Beshoné en France.