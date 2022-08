"Je devais arrêter, mais l’an dernier, j’ai finalement joué quelques matches,commente Benjamin Jacob. Et cette année, à partir du moment où nous avons un noyau restreint, j’ai décidé de prolonger pour un an. J’ai d’ailleurs été très présent en préparation, je me sens bien."

Lorsqu’on demande à Benjamin Jacob si Bastogne est prêt pour la reprise des hostilités, l’homme répond"l’espérer. Je pense que nous avons les moyens de réaliser quelque chose pour cette journée inaugurale. Dans tous les cas, nous n’aurons rien à perdre. Ce samedi soir, c’est Longlier qui est le favori, nous, nous sommes les outsiders. Un premier match, cela reste toujours assez aléatoire. Mais bon, nous allons rencontrer une équipe que pas mal de monde voit sur le podium en fin de championnat."

Benjamin Jacob le sait, Bastogne est souvent cité comme un futur descendant. Ce qui n’empêche pas le défenseur central de dormir.

"Ce que je peux répondre à ceux qui nous envoient en P2? Que voulez-vous que je leur dise,répond le défenseur central.C’est certain que nous n’avons pas la plus belle équipe de P1 quand on regarde tous les noyaux. C’est évident que nous ne jouerons pas le haut de tableau dans un premier temps. Mais nous n’avons aucune pression. Je rappelle quand même que l’an dernier, tout le monde avait vu Bastogne trop beau et au final, nous sommes passés à deux doigts de basculer en P2."

Depuis quelques jours, Benjamin Jacob a appris à connaître Barry Thierno, Mohamed Lamine Thorn et Youssouf Camara, les trois renforts africains du Léo. " Lamine pourrait être une bonne surprise cette saison? Oh, je pense que les trois seront à tenir à l’œil, indique Benjamin Jacob. Techniquement, c’est costaud. Ils ont aussi une belle pointe de vitesse. Comme le coach l’a dit, ce ne sont pas des gars qui viennent juste pour faire le nombre. Ce sont de vrais renforts et ce sont surtout des profils que nous n’avions pas.L’arrivée de Pol Leemans au coaching? Pour l’instant, tout se passe bien. Je ne sais pas encore dire grand-chose sur Pol. Un système de jeu différent? Oui, mais je pense que le coach a aussi dû s’adapter aux qualités qu’il avait dans le groupe."