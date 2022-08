Une grosse décennie plus tard, le rapport de force s’est inversé: Freylange rêve de D3, tandis que Houffalize, ou plutôt Houffaloise, entend modestement assurer son maintien en P1. D’un côté comme de l’autre, on aborde ce match d’ouverture avec méfiance."Hormis Kiki Louvins, que j’ai croisé en futsal, je ne connais personne dans cette équipe,avoue le mentor de Freylange Alain Gilles.Mais cela ne veut rien dire. D’après les échos, ce sont des jeunes qui courent beaucoup."

Le défenseur liégeois d’Houffaloise Sébastien Clotuche n’est pas mieux renseigné sur son adversaire du jour:"Je lis que partout que Freylange est l’un des favoris, mais parmi les joueurs, je ne connais que Warlomont et Paquet. Et un peu Ndiaye, que j’ai vu jouer à Aywaille du temps où il évoluait à Arlon."

L’arrière houffalois n’est pas mécontent d’affronter, d’emblée, un gros morceau."Cela nous permet d’attaquer ce championnat sans trop de pression,dit-il.Une défaite serait considérée comme logique; un partage ou une victoire comme un petit exploit. On n’a rien à perdre."

Et c’est un rôle qui va à ravir à la jeune garde d’Aurélien Gomez, bien plus séduisante en Coupe de Belgique contre les cracks de Rochefort (défaite 0-2) qu’en Coupe de la province le week-end dernier à Saint-Hubert (victoire au forceps 1-2)."Ce match à Saint-Hubert est probablement le plus mauvais de l’équipe depuis que je suis arrivé à Houffalize il y a un an,assure Sébastien Clotuche.Nous sommes un peu ennuyés quand l’adversaire joue bas et nous attend. Prendre le jeu à notre compte n’est pas notre qualité première."

Champions sans buteur

Que Sébastien Clotuche se rassure, Freylange n’entend garer le bus devant sa cage et laisser le ballon aux Houffalois. Que du contraire. Si Alain Gilles a recruté Warlomont, Paquet et Huberty, qui viennent s’ajouter au maestro Leoni, c’est justement pour confisquer le ballon au maximum."À nous de faire parler notre vitesse pour leur faire mal en contre,prévient Sébastien Clotuche.Ce qui est sûr, c’est que si nous répétons la même prestation qu’à Saint-Hubert, nous pourrons rentrer à la maison dès la mi-temps, car le match sera plié.Mais je pense qu’on montrera un autre visage. Les jeunes ont peut-être cru, face à une P2, qu’il suffirait de paraître. Contre Freylange, je crois que tout le monde est bien conscient de ce qui nous attend. Notre force? Le collectif."

La preuve, la saison dernière, alors que Houffalize a terminé champion haut la main avec la meilleure attaque de la série en P2C (74 buts), aucun joueur de l’équipe n’a dépassé la barre des douze buts. À titre de comparaison, tous les autres promus avaient un, voire deux buteurs à vingt buts en P2: Schinckus à Chaumont, Vandaele et Manand à Assenois, Douret et De Sousa à Messancy.