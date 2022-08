Vaux veut embêter un maximum d’équipes

Un système défensif bien huilé

De cette préparation, Pascal Jacquemin retient de bonnes choses."Nous avons travaillé sur trois systèmes de jeupoursuit-il.Ce qui nous permettra de nous adapter en fonction des oppositions. Des joueurs qui sortent du lot durant cette préparation? J’ai pu voir un bon Vandenbergh et des joueurs très solides derrière, comme Picard et Soyer. Sagna me plaît beaucoup aussi devant. Mais le plus important, c’est le collectif et celui-ci me donne satisfaction à l’aube de débuter ce championnat.Notre système défensif est déjà bien huilé".Et cela se voit au niveau des résultats. Une courte défaite face à Waremme (D2) en Croky Cup et une qualification en poche pour les huitièmes de finale en Coupe de la province. De quoi nourrir de grosses ambitions pour le championnat?"Non, on veut vivre une saison tranquille en créant quelques surprises",note le T1. Un championnat que le coach liégeois découvrira donc ce prochain week-end."Pour moi, il y a trois épouvantails dans la série. Freylange, Longlier ou encore Gouvy joueront clairement les premiers rôles. À côté de cela, les autres se battront pour le tour final".

Ambiance au top

Et succéder à Pol Leemans, c’est chose facile pour le moment?"Je n’ai pas à me plaindre. J’ai déjà vécu pareille situation dans des autres clubs. Cela fait partie du football et je fais abstraction de tout ça."Un changement d’entraîneur qui ne semble nullement perturber les joueurs."Je ne sens pas de tension palpable à ce niveau-là. Les garçons s’amusent et prennent du plaisir tant aux entraînements qu’aux matches. C’est le plus important".Une ambiance de groupe qui semble bien présente et dont Pascal Jacquemin se félicite. De bon augure donc pour la saison à venir.