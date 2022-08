P3E : Vaux-sur-Sûre, un grandissime favori qui assume son statut

En tout cas, le T1 des Étoilés Stéphane Gillard ne se cache pas et il assume ce statut qu’on colle à la peau d son équipe. "Qu’on ne s’y méprenne pas, ce n’est pas de la prétention, mais parfois, il faut tout simplement savoir être honnête,dit-il.On vise la montée en P2 à l’issue de ce championnat. C’est le projet du club depuis quelques années et, cette fois encore, avec les transferts effectués(NDLR: dont celui, tout récent de Sylvain Dewalque),on veut se donner les moyens d’atteindre cet objectif. On est allé chercher ce qui nous manquait, même si j’aurais aimé avoir un défenseur supplémentaire. Mais voilà, le noyau mis à ma disposition a toutes les qualités requises pour faire preuve de régularité et aller chercher ce titre."

Dans cette série qui regroupe des équipes des défuntes P3D et P3F, on part un peu dans l’inconnu à l’heure de désigner les outsiders. L’équipe de Givry B est parmi les plus citées, mais tout dépendra aussi de l’évolution de la situation au niveau de l’équipe A (voir ci-contre).

Un Montleban renforcé

Une équipe qui récolte de nombreux suffrages également, c’est Montleban. Déjà auteurs d’une belle campagne la saison dernière, les hommes de Vincent Caprasse se verraient bien jouer les premiers rôles."On a en effet conservé la majorité du groupe et on a pu faire venir trois joueurs qui ont déjà évolué au niveau supérieur (NDLR, Anthony Tack, Thomas Lemaire et Dylan Cougnet) et qui devraient apporter une plus-value à l’équipe,se réjouit le coach des Vert et Noir.Malheureusement, on connaît un début de saison compliqué avec de nombreux joueurs blessés. On va aussi devoir se priver de Thomas Lemaire qui part pour trois semaines sur le GR20 en Corse. Mais au-delà de ces contrariétés, on devrait pouvoir jouer les premiers rôles, à savoir le top 5 voire le top 3."

Lierneux, le top 5, voire la montée

Enfin, au jeu des pronostics, on retrouve également la formation de Lierneux. " On s’est fixé une place dans le top 5 au minimum,clame Christophe Minet, le coach.Et pourquoi pas la montée via une des deux premières places? En tout cas, les matches de Coupe prouvent que nous sommes sur le bon chemin et ce malgré les blessures de mon duo Grommersch-Bastin, qui va revenir progressivement."

Les candidats avoués au top 5 ne manquent pas. On peut citer Salm, Sibret ou encore Vaux-Noville B. Dans les rangs de Bourcy, on pense aussi à une place dans le quinté avec, à la barre, Florent Guissen qui avait pris le relais de Raphaël Dutroux en cours de saison l’an passé. »On ambitionne le top 5 pour faire aussi bien que la saison dernière, mais on espère quand même un peu mieux,dit-il.Mais vu qu’il n’y a plus de tour final, si on veut rester concerné jusqu’au bout, il faudra éviter de démarrer le championnat par un 2 sur 12 comme l’an passé. »