Une Julia Grégoire en forme mondiale?

Pour ses premiers Mondiaux en 2021, à Val di Sole en Italie, la championne de Belgique avait fini 23een juniores. Elle était alors première année. "On était une septantaine et on sera autant, je serais déjà contente de faire mieux, avance-t-elleJ’en suis capable au vu de ma condition. Mais il faudra prendre un bon départ car je partirai d’assez loin, avec le numéro 25. Les dossards sont attribués sur base du ranking UCI. Je suis 26e. Je n’ai pas pris beaucoup de points ces derniers temps. Je n’ai pas fait beaucoup de courses. J’ai disputé l’Euro (NDLR: 11eet 9esur le short track) qui rapporte peu de points, le national où aucun point n’est attribué et l’UCI Juniors Series de Nové Mesto où j’ai fait une mauvaise course."

En terrain connu

Sa connaissance du parcours pourrait toutefois plaider en sa faveur."Lors de la Coupe du Monde aux Gets en 2021, Brice Scholtes(NDLR: team manager de BH-Wallonie MTB Team, sa formation)m’avait invité à accompagner l’équipe,note Julia.Il n’y avait pas de course juniores. Mais j’avais pu rouler sur le parcours. Hormis quelques petits changements, il s’agira du même, avec deux longues montées et deux descentes techniques. Il y a aussi des obstacles artificiels, comme un rock garden."

Elle pourra aussi compter sur les précieux conseils des 13 autres membres de la sélection belge, dont Jens Schuermans, champion de Belgique élites, et son dauphin, Pierre De Froidmont, 5eil y a peu en Coupe du Monde, et bien sûr de Philippe Meirhaeghe, sélectionneur. Et sur le soutien inconditionnel de ses parents qui ont fait le déplacement en mobil-home.

Hier, Julia Grégoire a répété une dernière fois ses gammes lors du relais par pays avec cinq autres compatriotes, trois garçons, un en élite, un en espoir et un en junior, et deux autres filles, une élite et une espoire. La Belgique s’est classée 12esur 18.