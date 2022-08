Une équipe à votre service

Dans un espace médiatique qui évolue toujours un peu plus, notre équipe, de Petit-Han jusqu’à Gérouville, de Wellin à Gouvy, tentera d’être présente sur un maximum de terrains pour récolter les informations nécessaires et vous les transmettre au plus vite, via le Web ( www.lavenir.net/alsports) ou la version papier du journal. Vous pouvez aussi nous suivre via notre page Facebook "Alsports".