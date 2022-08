«Un projet qui ‘‘matche’’ avec mes envies»

« On aurait voulu que l’équipe adverse soit surprise de me voir lors du premier match de championnat, mais il y a eu des fuites », sourit Jérôme Roberty, qui a signé en fin de mercato dans le club de son village, Harre-Manhay. Après douze années en nationale, l’attaquant va donc découvrir les plaisirs de la P2. « J’avais eu des propositions de la D2 jusqu’à la P1, mais j’ai fait le choix délibéré de participer à ce projet qui sera peut-être celui où je prendrai le plus de plaisir. J’avais besoin de trouver un truc qui matchait avec mes envies. »