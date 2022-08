Un duel entre Tellin et Bras, avec Libramont en outsider

Le spectacle sera certainement de mise dans ce championnat qui s’annonce plus relevé que jamais. Au regard de son effectif taillé pour la P2, Tellin semble partir avec une longueur d’avance. Mais Bras a, lui aussi, les armes pour décrocher les lauriers. Libramont B ne compte pas faire de vieux os dans cette division, d’autant plus que l’équipe A est désormais en nationale. Il faudra dès lors également compter sur les Mauves. Carlsbourg connaît une nouvelle dynamique, avec un changement d’entraîneur et un mercato de qualité, et le podium ne constitue pas une utopie pour les Rouge et Blanc. Haut-Fays entend jouer le haut de tableau, après son expérience à l’étage supérieur. Au rayon des surprises, nous tablons sur Saint-Pierre ou éventuellement Ochamps B.