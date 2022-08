Un budget multiplié par quatre

"Place aux jeunes au niveau du comité avec un projet plus ambitieux,précise David Valentin,mais aussi au niveau d’un club qui compte 250 affiliés dans ses équipes d’âge et qui est champion en U17 et U16 interprovinciaux. Nous avons des ambitions sportives avec l’objectif d’évoluer d’ici trois ou quatre ans dans les divisions nationales, après avoir pérennisé notre équipe au niveau de la P1. Nous avons avec Romain un entraîneur que beaucoup de clubs nous envient et notre noyau tient vraiment la route au niveau de la P1. Nous avons aussi des ambitions de formation. Nous sommes le seul club de la province qui évolue, sans association avec un autre club, dans toutes les catégories d’âge et de très bons jeunes frappent à la porte de l’équipe fanion. Comme notamment Téo Cravatte et Arthur Filograsso. De plus, dans ce cadre idéal qui est le nôtre, nous avons des projets d’infrastructures. La construction d’une nouvelle buvette, l’achat de matériel de musculation et de matériel vidéo pour filmer les matches, l’installation d’une cellule médicale sont dans les cartons."

«Si le coach partait, d’autres auraient suivi»

Pour assumer ses ambitions, Messancy a dû, nerf de la guerre, revoir son budget à la hausse. Celui-ci a même été multiplié par quatre!"Grâce à l’apport de nouveaux sponsors et une augmentation des cotisations, précise David Valentin.Sans un projet ambitieux et une revalorisation des contrats, nous n’aurions jamais pu garder Romain Ollé-Nicolle dans notre giron. Et si Romain partait, plusieurs cadres l’auraient suivi. Avec le nouveau président, nous étions plusieurs à vouloir pérenniser le groupe actuel où il y a à la fois du talent et une ambiance exceptionnelle. Et nous n’oublions pas nos jeunes qui recevront tous un équipement d’une valeur de 250 €."

Le lien avec les équipes d’âge est à ce point prioritaire que, dans les nouveaux contrats, les cadors de l’équipe première sont tenus de tenir la buvette le samedi, pendant les matches de jeunes.

Mais le plus important pour eux sera de performer le samedi soir ou le dimanche après-midi. Avec l’apport de six nouveaux venus: Augustin Dake, Romain Delongueville, Adrien Reuter, David Perrin, Téo Cravatte et Mickaël Negi.

À ce sujet, Romain Ollé-Nicolle,RONpour les habitués du stade du Lac, se montre serein: "Nous avons fait une bonne préparation en remportant nos matches de Coupe, parfois avec la manière comme en 1remi-temps contre Florenville. Les nouveaux sont parfaitement intégrés."

Les objectifs sont prudents, mais on sent que des espoirs plus osés sont dans un coin de la tête."Nous visons le maintien, mais nous rêvons de mieux. La colonne de gauche pourrait nous sourire en cas de bonne campagne", conclut le T1.