Stéphane Dubois aura l’embarras du choix

Et histoire de pouvoir assurer son objectif, Assenois a été très actif sur le marché des transferts. Si Vandaele est parti, Assenois a fait venir des garçons comme Schmit, Njia, Gengoux, Thiry, Poncelet, Mathieu ou encore Larue. Soit tous des gaillards d’expérience qui ont déjà connu la P1."À la base, nous faisions une équipe pour jouer le titre en P2, sourit Stéphane Dubois.J’ai la chance d’avoir un bon noyau, un gros noyau, bien balancé. Nous sommes bien en place défensivement et c’est ce qui m’importe le plus. L’an dernier, nous misions beaucoup sur l’attaque, mais tout le monde pouvait voir que nous étions un peu fébriles défensivement. Cette année, je souhaite voir une sérénité défensive, c’est pour cette raison que nous avons renforcé ce secteur. Nous serons plus costauds. Jean-Marc Gengoux a un profil différent que Vandaele en pointe? Oui, c’est évident. Avec Jean-Marc, tu sais que si les ballons arrivent dans le rectangle, cela va terminer au fond. Et les automatismes commencent à se mettre en place. Mathéo, c’était différent. Il courait partout, se battait sur tous les ballons. Et défensivement, il faisait le boulot pour deux. C’est de ce point de vue là qu’il nous manquera le plus. Tout le monde va devoir effectuer les efforts défensifs."

«Je signe pour un 4/9»

Si certains ont repris début juillet, Stéphane Dubois, lui, a opté pour une reprise plus tardive. "Notre saison s’est terminée tard. Il fallait un break de six semaines, assure-t-il.Physiquement, je sens que le groupe est bien. Nous manquions encore un peu de rythme voici quinze jours, mais désormais, c’est beaucoup mieux. Je suis satisfait de la préparation."

Assenois débutera son championnat face à Vaux-Noville avant de se déplacer à Gouvy et de recevoir Freylange. Du lourd pour les promus!"Gouvy et Freylange, ce sont les deux favoris, glisse Stéphane Dubois.Et si Vaux-Noville continue sur sa lancée de l’an dernier, cette équipe peut terminer sur le podium. Si nous avons quatre points après trois matches, je serai déjà satisfait. En sachant qu’ensuite, nous allons enchaîner les rencontres face aux autres promus. Donc, après six matches, nous pourrons déjà dresser un premier bilan. Mais si par malheur, le bilan comptable devait être négatif, il n’y aurait rien d’alarmant pour autant."