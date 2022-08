En P1, Arlon arrivait en tête des suffrages. L’équipe du chef-lieu a terminé à une décevante 4eplace.

Dans les neuf séries de P2 et P3, Messancy, Assenois, Nassogne, Toernich, Tintifontaine, Bouillon A, Mageret, Melreux B et Lierneux étaient considérés comme les épouvantails de leur série. Au final, seuls Messancy et Tintifontaine ont sabré le champagne. En clair, sur un total de onze séries, les coaches n’ont misé sur le bon cheval que deux fois!

De mauvais augure pour Gouvy? L’équipe de Christophe Bertels, auteur d’une saison honorable en D3 malgré la descente (succès face à Sprimont, Onhaye et Dison notamment), est la favorite du championnat à en croire le vote des entraîneurs de P1. Six d’entre eux placent les Orangés à la première place. Les cartons réalisés en Coupe (32 buts marqués dans les quatre matchs de poule) n’y sont sans doute pas étrangers.

Freylange, cité cinq fois à la première place, est son principal challenger, sur papier. Les Mauves, si discrets habituellement, ont marqué les esprits durant le mercato en recrutant Huberty, Ndiaye, Warlomont et Paquet. Rien que ça. Mais l’addition d’individualités n’est pas toujours un gage de réussite.The Expendablesavait beau réunir Stallone, Statham, Jet Li, Willis et Schwarzenegger à l’affiche, cela n’en a pas fait le meilleur film de l’histoire du cinéma, loin de là. À charge pour Alain Gilles de gérer les ego, et un noyau assez étroit. On notera malgré tout qu’il est le seul coach à placer sa propre équipe dans son tiercé (à la 3eplace).

Longlier, révélation du dernier championnat avec une troisième place finale, est cité dix fois sur le podium, mais jamais à la première place.

Au contraire d’Oppagne, que Sébastien Cognart, Aurélien Gomez et Romain Ollé-Nicolle voient émerger. Mais ils sont les seuls à placer les Gaulois sur le podium, avec Jonathan Schinckus et Damien Tucci. Les neuf autres entraîneurs de la série ne placent pas la bande des frères Jadot dans leur tiercé.

Enfin, Ethe et Vaux-Noville ramassent les miettes, avec deux points chacun.