Sainte-Ode pourra-t-il chatouiller Longlier?

Après son doublé Coupe-championnat lors du défunt exercice, Longlier repartira avec l’étiquette de favori pour cette nouvelle campagne, d’autant que son noyau a peu changé, avec un seul départ (Justine Deremiens) et une seule arrivée (Laurie Pirson)."Nous n’avons aucune pression dès lors que nous avons tout gagné l’an dernier,lance le coach Laurent Wavreille.Il sera difficile de faire mieux. On va donc tenter de continuer sur la même voie avec la volonté de produire du beau jeu et prendre du plaisir sur le terrain. On va donc viser une place sur le podium en sachant que la concurrence est de plus en plus rude."