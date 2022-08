Saint-Mard B en reconstruction

Les Bleus avaient fini à la 2e place du précédent exercice. Pourtant, ils n’apparaissent que très peu dans les pronostics d’avant-saison (cités par un seul des 14 entraîneurs). Cela se comprend ! L’équipe a en effet bien changé. Le coach Fabrizio Lepenne a pris en main le destin de l’équipe A, reléguée en P2, et a emmené avec lui les joueurs qu’il jugeait aptes à évoluer à ce niveau. Seuls cinq joueurs du noyau actuel étaient déjà dans le groupe de la saison dernière. Pour former son effectif, le club est allé piocher dans le vivier local, en l’occurrence l’équipe U19. Joachim Contant, le nouvel entraîneur, débarqué d’Halanzy, a amené dans ses bagages quelques joueurs confirmés de la série, qui ne seront pas de trop pour encadrer la jeune garde saint-mardoise. Il a fixé un objectif réaliste à son groupe : « On reconstruit avec des jeunes venus de U19. Le but est d’arriver à former un groupe. Le milieu de classement semble possible pour nous. La préparation se passe bien. Jusqu’au week-end précédent, les entraînements étaient communs pour les deux équipes et on était une trentaine. On va séparer les noyaux maintenant. » Les Saint-Mardois manquent cependant de forces offensives. Ils ont inscrit seulement deux buts lors des quatre défaites subies en Coupe. N. D.