Avec une dizaine de renforts, Florenville, qui a notamment accroché Freylange en Coupe, est LE grand favori de la série."Je m’attendais à retrouver mon équipe être pointée comme favorite,commente Morgan Matz.Ce n’est pas illogique à partir du moment où nous avons gardé nos meilleurs éléments et où nous avons transféré. Le but, c’est de remonter directement, que ce soit via le titre ou via le tour final. En théorie, nous sommes plus solides et mieux armés que la saison dernière."Morgan Matz ne s’attend cependant pas à avoir la vie facile."Il faudra surtout faire preuve d’humilité et de concentration car nous serons attendus partout, observe le joueur-entraîneur.Des équipes comme Bercheux, Libin, Neuvillers ou Ochamps, ce sera aussi du costaud. Et vous avez toujours des surprises. Tous les matches seront difficiles. Être en 2B plutôt qu’en 2A? La 2A est peut-être plus joueuse, mais les deux séries nous conviennent au niveau de la convivialité."

Mélange de jeunes talents et d’expérience à Bercheux

Deuxième la saison dernière, Bercheux a perdu quelques pions importants comme Mahoux, Jourdan ou Baudot. Mais les Verts, qui peuvent compter sur le retour de Villalba, devraient à nouveau jouer le haut du tableau."Pour nous, c’est un peu une année de transition et de reconstruction, mais nous voulons terminer le plus haut possible, prévient Didier Gourmet.Ce n’est pas évident de se prononcer pour le moment, nous en saurons plus après quelques matches. Nous démarrons fort avec Ochamps et Florenville. Mais j’ai un bon groupe, bien balancé. Un mélange de jeunes talents et de gars plus expérimentés."

Libin et Neuvillers pour confirmer

Libin a perdu quelques pions importants. Thonon, Kaya ou encore Lodriguez sont partis. Pour les remplacer, Libin a misé sur la jeunesse. Mais des garçons comme Vanderheyden sur le flanc ou le jeune Ara derrière ont tout pour être les révélations de la saison."Les autres coaches citent Libin sur le podium? C’est bien, mais non, sourit Fabrice Debiais. Mon effectif est beaucoup trop jeune. Une place parmi les cinq premiers, ce serait bien, mais il ne faut pas s’enflammer. Tâchons déjà de bien commencer le championnat. Nous débutons à Corbion et aller gagner là-bas, ce ne sera pas facile. Cette équipe joue avec un gros cœur et est très accrocheuse. La préparation? Mathieu Zanelli et Chems Khelfi, deux des rares gars expérimentés de mon équipe, ont eu des blessures."

Cinquième l’an dernier, Neuvillers veut faire mieux. " Ou au moins aussi bien,confie Jérémy Dominique.Je ne suis pas satisfait de notre première partie de préparation. J’ai eu pas mal d’absents. J’ai l’impression que nous avons mis un peu de temps à nous mettre en route, peut-être parce que la saison avait été longue avec le tour final. Mais les prestations en Coupe contre Longlier et Bercheux m’ont rassuré."