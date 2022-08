P3A : Pour son retour, Ethe B a toutes les chances d’imiter Martelange

On se souvient que lors de la saison 2016-2017, pour son dernier passage en P3, la seconde équipe d’Ethe avait écrasé le championnat en remportant 24 des 26 rencontres et en inscrivant la bagatelle de 122 buts. Plusieurs joueurs de cette époque font à nouveau partie de l’aventure et vont tenter de réitérer l’exploit. Pour diriger cette formation, le club a fait confiance à Philippe Gomrée, un coach également habitué aux échelons supérieurs. Et qui n’affiche pas ses ambitions pour le moment: " On verra en fonction de l’évolution de la saison. On va prendre match après match. La préparation se passe bien, sauf qu’il est difficile de jouer avec une équipe au complet car certains ont joué en Coupe depuis le début avec l’équipe A et ils ne peuvent pas redescendre en B pour cette épreuve. D’autres sont en vacances ou absents pour d’autres motifs. Il est donc difficile de trouver une cohésion pour le moment."

Cela n’a pas empêché les Verts de remporter leurs quatre matchs de poule en inscrivant pas moins de 25 buts et ensuite de se qualifier pour les huitièmes de final en battant Sainte-Marie, finaliste du précédent exercice (5-3).

Toernich sans Bridoux

Les Rouges de Toernich ont loupé la P2 aux tirs au but lors du tour final, ce qui devrait en faire à nouveau un candidat aux lauriers cette saison. Mais les Arlonais ont perdu Édouard Bridoux, auteur de 43 buts la saison dernière. Celui-ci souffre de problème à la hanche et ne pourra sans doute plus jouer. À cela, s’ajoute le départ tardif de Tibermont à Châtillon et l’opération d’Edwin Muller, le capitaine, qui manquera les deux premiers mois de compétition. On comprend que Didier Muller, le mentor des Banlieusards soit inquiet: " C’est compliqué en ce moment. Un seul joueur a 100% de présence aux entraînements. La majorité de l’effectif est sous les 60%. Si on se réveille, j’espère être dans le top 5."

Le salut des Rouges viendra peut-être du jeune Hubschen, 16 ans, que certains comparent déjà à Bridoux, et du retour en pleine possession de ses moyens de Rostenne en milieu de terrain. Les Rouges restent néanmoins un candidat au podium. Ils figurent dans le pronostic de dix des quatorze coachs.

Messancy B plus expérimenté

Les Zèbres de Messancy, eux, avaient fini le précédent exercice en boulet de canon et ainsi accroché un ticket pour le tour final dont ils avaient été sortis par Toernich. Omar Berkane et Romain Joly sont descendus de l’équipe A pour apporter de l’expérience à ce très jeune effectif. Florent Sid est également revenu de Rachecourt et va apporter sa vitesse et son expérience. Michel Pêcheur, le coach des Messancéens, ne cache dès lors pas ses ambitions: " Le top 3. La préparation se passe bien. On a réussi à passer un tour en Coupe malgré la claque reçue à Ethe B (7-1). On s’est bien repris ensuite. J’ai un plus gros noyau. On est mieux achalandé que la saison dernière. »