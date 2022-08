Nouveau challenge pour Mathys Castagne

Le cousin de Timothy Castagne ne se fait pas trop de tracas pour son ancien club, où il officie toujours comme entraîneur de jeunes:"Bleid, Aubange et Nothomb ont des projets matures et seront difficiles à déloger du top 3. Mais Arlon, même avec un effectif encore rajeuni, peut tirer son épingle du jeu contre toutes les autres équipes. Ils ont un projet à long terme avec des gamins de qualité. De plus, ils n’auront aucune pression."