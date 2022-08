En Coupe, Harre-Manhay a remporté une rencontre et a encaissé 22 buts en quatre sorties."Mais on ne peut pas prendre ces résultats en compte,relative l’entraîneur manhaydois Daniel Closon.Nous n’avons jamais été au complet. Mon but est qu’ils jouent au foot pour les faire monter vers l’équipe de P2, dont je suis l’adjoint."