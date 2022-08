L’or ou l’argent après le bronze?

En arrivant chez les Longolards, Damien Tucci avait évoqué un projet sur trois ans. Le coach à succès de Longlier va donc débuter la deuxième phase de son process. " Je n’ai jamais caché le fait que le but était de faire monter le club. Nous sommes dans les temps pour le faire et si nous le faisons avec un an d’avance, c’est bien aussi, confie Damien Tucci.Monter au terme de la saison dernière? Cela aurait été une belle récompense pour le groupe, mais tout le monde n’est pas encore aguerri pour aller à l’étage supérieur."

En préparation, Longlier a affiché un visage séduisant à certaines occasions, mais les hommes de Damien Tucci ont aussi eu des sorties un peu moins abouties."Dans les résultats et dans le suivi des entraînements, je n’ai pas à me plaindre. Par contre, dans le contenu, je remarque qu’il nous reste encore beaucoup de choses à travailler, estime Damien Tucci.Notamment au niveau de notre qualité technique et de notre finition. Je souhaite aussi que nous prenions beaucoup moins de buts à la maison. Si je préfère gagner 1-0 plutôt que 5-4? Pas spécialement. Mais nous ne mettrons pas quatre buts à chaque match. L’an dernier, nous avons proposé un football total, mais à certains moments, nous nous sommes fait peur. Nous sommes une équipe conquérante, mais il ne faudra plus commettre les mêmes erreurs que l’an dernier. Et quand tu ne sais pas gagner, savoir se contenter d’un point, c’est bien aussi."

Plus de concurrence

Déjà mis en place l’an dernier, le 3-5-2 restera un des systèmes privilégiés de Longlier. " Mais nous ne travaillons pas qu’un seul système. Nous pouvons aussi évoluer en 4-2-3-1. Tout dépend de la forme des joueurs et de l’adversaire. Après, je n’ai rien inventé non plus hein",plaisante Damien Tucci. Les deux bonnes nouvelles de l’été à Longlier, ce sont les prolongations de Quentin Fourny et Maxime Bréjard. Le premier devrait partir à l’étranger, le second devait relever un nouveau challenge en Ouzbékistan. Finalement, les deux éléments défensifs sont toujours là même si Bréjard n’achèvera probablement pas la saison pour raisons professionnelles."Cela donne deux possibilités en plus. J’ai un noyau plus complet dans chaque ligne. Il y aura plus de concurrence cette saison. En espérant que cela n’amène pas d’autres soucis. Mais le gars qui a signé dans mon club savait le nombre de joueurs dans le noyau lorsqu’il a validé sa prolongation ou son transfert."