L’incontournable Vaux-sur-Sûre

Difficile de ne pas pointer la formation de Vaux-sur-Sûre comme grandissime favorite de cette nouvelle série. Mais n’oublions pas que les quelques formations issues de la P3D devront s’adapter au jeu un peu plus physique des équipes du Nord. Une donne qu’il faudra prendre en compte. Pour le reste, les jeux sont ouverts. Il suffit de compter le nombre d’entraîneurs qui prétendent à une place dans le top 5 pour comprendre qu’il y aura des déçus en fin de saison. Les résultats réalisés en Coupe donnent du crédit à Lierneux et à Salm, qui peuvent rêver d’une place sur le podium. Givry B sera aussi un sérieux client dans la course aux lauriers.