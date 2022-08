Au regard de son mercato estival XXL, Tellin est l’écurie sur laquelle les bookmakers semblent avoir jeté leur dévolu. Après avoir profité de l’exode wellinois pour se renforcer (Wigny, Pigeon, Bihain, Vincent, Lardot, Lejaxhe, Charles…), les Rouge et Noir se positionnent naturellement comme un des favoris, voire comme l’ogre de la série. Mais il serait prématuré de tirer des conclusions hâtives, car les challengers ne manquent pas. Parmi ceux-ci, comment ne pas citer Bras? En effet, les Brôtis sont abonnés au haut de tableau depuis de nombreuses saisons et il est évident que les hommes de Mathieu Guiot récidiveront lors de l’exercice à venir. " Nous viserons le top 5", annonce prudemment le coach des Bleu et Blanc. Le 12/12 en Coupe, suivi d’une victoire 6-4 contre Muno en seizième, est assurément de bon augure pour la suite des événements.

Libramont B veut faire mieux que sa 5eplace

Probablement faudra-t-il aussi compter sur Libramont B, qui s’appuie sur des jeunes prometteurs encadrés par des joueurs plus expérimentés, à l’instar de Kevin Touillaux ou encore Steven Leitz."On veut faire mieux que notre 5e place de la saison dernière", avance le cornac libramontois, Samir Chentour. Autant dire que le ton est donné.

Une autre équipe B pourrait également s’inviter à la fête, à savoir celle d’Ochamps. Les jeunes Canaris ont effectivement réalisé des transferts intéressants, notamment celui d’Arnaud Collette en provenance de Saint-Hubert. Meilleur buteur de P3D il y a trois ans, le Borquin a montré qu’il était en verve durant la préparation. " L’objectif reste de permettre à nos jeunes éléments d’intégrer progressivement le noyau A", maintient toutefois le tacticien des Jaune et Noir, Christophe Plennevaux.

Bertrix tentera également de s’installer à la table des grands. La formation dirigée par Julien Fries a misé sur la stabilité et entend faire encore mieux que l’an dernier.

Carlsbourg et Haut-fays seront également de sacrés clients et constitueront sans doute des écueils de taille dans cette compétition.

Saint-Pierre, la surprise?

Enfin, comme à l’accoutumée, il faudra tabler sur une surprise. Et si c’était Saint-Pierre? Les Pierrots ont sans nul doute visé juste en rapatriant Quentin Arnould de Sainte-Ode. Pour rappel, ce dernier avait terminé dauphin du classement des buteurs du championnat lors de sa dernière saison chez les Pierrots. Le 6-0 infligé à Sibret en seizièmes de finale de la Coupe semble prometteur.

Enfin, Petitvoir pourrait également faire office de trouble-fête avec un trio Lodriguez-Michiels-Hanchir qui a de quoi donner des sueurs froides à de nombreuses défenses.