Militer sans se tracasser à ce niveau, c’était l’objectif avoué de Philippe Medery lors de son arrivée, lui qui entame sa neuvième campagne à la tête de l’équipe. Les joueurs passent, les aspirations du club ne changent pas. Prolonger le bail en D3 avec des joueurs qui ont l’ADN du club.

Quel ADN? Une mentalité exemplaire, un engagement de tous les instants, le respect des bénévoles du club, la passion du jeu, le tout couplé à la griffe tactique de Philippe Medery.

" Les nouveaux doivent s’adapter à Mormont et non l’inverse, note Philippe Medery.Et ce n’est pas simple pour les joueurs qui débarquent non plus. Dans notre situation, on ne peut pas dire qu’on vise le haut, mais on ne peut pas dire qu’on veut juste se maintenir non plus. Mormont est à sa place dans cette D3et doit y rester."

Le club a connu un mercato plus mouvementé que de coutume, avec huit arrivées pour autant de départs, soit plus d’un tiers de changement dans le noyau qui a terminé 11eavec 39 unités en 2021/2022. Et Mormont doit faire un peu mieux cette fois.

Toujours sur une partie du synthétique

"Il y a eu des départs qu’on souhaitait, d’autres pas du tout,poursuit le T1. Je dois donc modifier un peu la manière de travailler, mais j’estime que ce renouveau était nécessaire. Le groupe est-il plus fort? Je ne peux pas encore répondre à cette question. Je sais que les joueurs choisis ont des qualités footballistiques et mentales pour s’imposer."

David Keysers, élément offensif de Sprimont la saison dernière, devrait être utilisé par Philippe Medery pour animer la partie offensive. Mehdi Lomma et Julien Hansoulle, aux redoutables qualités techniques, n’ont pas encore recouvré toutes leurs sensations à ce niveau. Le jeune Noah Thiry, qui débarque de P3, devra se montrer patient alors que Sofiene Boumediene devra être moins impulsif s’il veut entrer régulièrement dans les plans de Philippe Medery. Axel Keysers devra aussi se montrer plus solide qu’en préparation alors qu’Axel Renard et Louis Lambert ont davantage d’expérience et devraient devenir des valeurs sûres du groupe.

Un noyau qui pourra toujours compter sur les coups de génie de Mourad Amrous et l’engagement sans faille des Dardenne, Lecerf, Marchal et Crèvecœur.

La colonne vertébrale des Orangés comportera ces joueurs qui ont permis à Mormont de vivre une saison tranquille lors de la dernière campagne. L’animation offensive reposera sur des joueurs plus jeunes, plus vifs, sur les côtés surtout.

Reste que l’un des soucis principaux de Mormont réside dans la préparation.

Le synthétique n’est utilisable que sur une partie du terrain après les inondations de l’an dernier, ce qui réduit les possibilités à l’entraînement.

" Cela nous a handicapés l’an dernier, j’en suis convaincu. Mais le dossier ne semble guère bouger, donc on s’adapte », conclut Philippe Medery.