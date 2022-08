"On sera l’une des équipes à battre, reconnaît Alain Gilles.Mais je pense que le championnat sera ouvert, avec Gouvy, Longlier, Ethe et Oppagne. Arlon reste là aussi, malgré la perte de son buteur. Et Vaux-Noville sera embêtant s’il continue sur sa lancée.Ces sept équipes-là peuvent prétendre aux premières places. Ce qui fera la différence? La régularité. Et la vitesse à se mettre en route. C’est pour cela que je donne l’avantage à Gouvy et Longlier, pour leur continuité par rapport à l’an dernier."

Les Freylangeois doivent, eux, encore construire un jeu d’équipe. Et nul doute qu’ils vont être attendus au tournant, certains imaginant déjà un fiasco…"Les joueurs transférés amènent un souffle nouveau. Ils ont une très bonne attitude, assure Alain Gilles.On sent un vrai groupe qui naît, de match en match et de séance en séance. On voit que les gars sont bien ensemble. On voit la solidarité. Un vrai esprit de groupe se forme sur le terrain, c’est intéressant."

«Le ballon circule bien»

Après quelques résultats mitigés, l’équipe semble sur la bonne voie."Les équilibres se trouvent petit à petit. On a cherché un peu au début et maintenant, on commence à trouver certaines marques. On le voit déjà dans la production de buts. On est dans une bonne dynamique. Tout le monde fait les efforts et tire sur la même corde. La mise en place est plus rapide que l’an dernier. Dans la construction, on commence à être bien. Le ballon circule bien, tout le monde le touche. Je dirais qu’on est 85-90% de nos possibilités."

Le secteur défensif, qui a été la force principale de Freylange ces dernières années, a pris un coup avec le départ de Murcia. Et c’est un duo de jeunes gardiens, Lapraille et Jacquet, qui a pris le relais. " On est tous conscients de ce qu’a apporté Murcia, souligne l’entraîneur.Jusqu’à présent, dans l’envie de bien faire et de progresser, Luka et Julien ont la bonne attitude. Ils ont des qualités et ils font le travail. Il y aura des erreurs, c’est de l’apprentissage, il faut l’accepter. Pour l’ensemble de la défense, c’est de l’apprentissage aussi. Il y a des déchets à corriger individuellement. Mais on monte en puissance aussi derrière. Peut-être qu’il faudra prendre moins de risques quand ce n’est pas nécessaire. En tout cas, la qualité des défenseurs est toujours là. Et cela reste un travail collectif."

Alain Gilles ne craint rien en particulier. Si ce n’est, peut-être, les blessures. " On a fait le choix d’un noyau avec moins de joueurs et plus de qualité. Tout le monde aura l’opportunité de jouer. La pression? Dans le groupe, personne ne fait de projection sur l’avenir, mais est concentré sur le prochain match."

Le programme? À Houffalize, contre Messancy, à Assenois, contre Oppagne. Soit trois montants de P2 pour commencer."C’est le moins bon moment pour rencontrer les montants, parce qu’ils sont dans leur dynamique de l’an dernier, conclut le coach.Mais il faut bien commencer par des adversaires. Est-ce que, eux, sont contents de commencer par nous?"