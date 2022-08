Les Canaris auront-ils le niveau?

Mais quels joueurs composeront l’équipe de Givry cette saison? Même le nouvel entraîneur est incapable de répondre à cette question puisque seulement une petite dizaine de joueurs sont actuellement à sa disposition dont les frères Dufrasne et Maxime Herbeaux, les seuls rescapés du Givry 2021-2022. Il devra puiser dans le noyau U19 et en équipe B pour les premières journées de la compétition.

" Nous alignerons une équipe, il y a 40 joueurs affiliés sur le listing de Givry, avoue Frédéric Henrinckx.Ils n’ont évidemment pas tous le niveau. Et ce sera difficile, très compliqué durant les premières semaines. Mais je suis positif, on devrait avoir des nouveaux joueurs prochainement, d’Uerdingen et Beggen, les deux autres clubs de Damien Raths. Je table sur au moins six joueurs de ces deux clubs."

«Des signes d’espoir»

Avec quel budget? Car il se dit que Damien Raths n’injecte pas l’argent promis il y a quelques semaines pour attirer les joueurs. " Je peux vous dire que Damien respecte ses engagements, assure pourtant Jacques Aubry.Il est encore venu deux fois sur les cinq derniers jours, il est présent. Il s’est emparé du dossier du coach après la démission d’Éric Picart. Il y a un budget prévu. Mais il est évident que le projet a pris du retard."

Et une autre forme, manifestement. Puisqu’on est très loin des intentions annoncées en juin. Résolument optimiste, Jacques Aubry se voile-t-il la face? " Je sais que tout le monde voit Givry comme un oiseau pour le chat, poursuit-il.Je suis conscient de la tâche qui nous attend et que nous risquons d’avoir un début compliqué.Mais il y a des signes d’espoir."

«Il va falloir des semaines pour être prêt»

Un coach qui débarque à quelques jours du début du championnat, des renforts étrangers annoncés qui n’arrivent pas, des essais convaincants, mais avec lesquels aucun accord n’est trouvé: difficile pourtant de rassurer les supporteurs de Givry avant le coup d’envoi.

Frédéric Herinckx voit, lui, dans le projet de Givry des similitudes avec ce qu’il a connu à Virton en espoirs.

" Le 30 juillet, nous partions d’une feuille blanche, le 9 août, on perdait 8-0 à Ostende et nous avons finalement disputé la finale du championnat face à Seraing en mai, détaille le technicien français.Je vais travailler avec beaucoup de jeunes; il va falloir des semaines pour être prêt. On risque d’enregistrer de lourds revers au début. Ce challenge me plaît. On ne vise que le maintien, rien d’autre. On ne m’a pas vendu de rêve en me promettant des joueurs professionnels qui nous permettraient de viser le titre.Et si rien ne va d’ici décembre, on pourra encore transférer à ce moment-là."

Sans doute, à moins qu’il ne soit déjà trop tard pour Givry qui aura bien du mal à digérer le départ de Philippe Huberty et la descente en D3.