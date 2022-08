Un sacré coup de chance et, surtout, une leçon pour des Cassidjes qui n’auraient jamais dû se retrouver dans ces sales draps. Reboostés par leur nouveau président, Sylvain Delmelle, après une période d’incertitude intense quant à l’avenir même du club, les Vert et Blanc ont, afin d’éviter une nouvelle mésaventure du genre, opéré un recrutement qui n’est pas passé inaperçu. Du solide Louis Saint-Mard à l’ex-international Aurélien Joachim en passant par les expérimentés Méchois Neetens et Aubois, c’est toute une colonne vertébrale qui a ainsi débarqué pour conférer à l’ensemble davantage de solidité et d’efficacité.

Sans oublier Nathan Collin et un Gaël Arend qui, s’il retrouve tous ses moyens, peut apporter un plus considérable à cette équipe.

Fini le yo-yo

Ajoutez-y les Reichling, Maury, Petit et autres Leyder qui sont restés au poste, ou encore un Coopmans qui a montré sa forme et son envie en préparation, et vous trouvez là de quoi satisfaire les ambitions d’un président qui n’en manque pas. "C’est bien que le président soit ambitieux, cela nous motive aussi. Mais dans un premier temps, on va essayer de se stabiliser, de trouver la régularité qui a manqué auparavant, avant de viser plus haut. Fini de faire du yo-yo comme la saison passée", prévient Sébastien Cognart, arrivé de Saint-Mard afin d’officier pour la première fois en tant qu’entraîneur principal, au milieu de tous ces joueurs chevronnés. "Mais cela ne m’effraie pas,assure-t-il.Je sais que je dois logiquement progresser en matière de gestion d’une équipe, mais les joueurs me connaissent bien. Ils ont du métier et comprennent aisément ce que je souhaite. À l’entraînement, je vois de belles choses et des garçons qui ont faim de foot. On doit encore monter en puissance, être plus dominants, plus rigoureux, mais on a aussi pris le temps de tester divers systèmes de jeu, en essayant de corriger les points faibles de ces choix tactiques."

Quel que soit le système mis en place, l’arrivée de Joachim doit offrir un véritable point d’appui aux Cassidjes (ce que Godfrin, confronté aux blessures, n’a pu faire que trop peu souvent la saison passée), celle d’Aubois davantage de créativité et celle de Neetens un meilleur équilibre dans une ligne médiane qui manquait d’un véritable récupérateur. Les deux Méchois devraient ainsi soulager un Reichling qui a souvent dû se multiplier, voire se disperser, au cours de l’exercice précédent.

Des jeunes et l’équipe B

Et si à la lecture d’un noyau qui recense une grosse quinzaine de seniors, on pourrait redouter un manque de profondeur, cela n’inquiète pas Sébastien Cognart qui compte sur la demi-douzaine de juniors qui ont pris part à la préparation et aux matches d’avant-saison pour apporter des solutions de rechange. Ainsi que sur une équipe B qui jouera en P3, mais compte en ses rangs plusieurs éléments ayant déjà évolué aux échelons supérieurs. Comme E. Gustin, Lescrainier, Tinant, Schoore ou K. Collin.