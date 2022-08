Cela tombe bien car c’est justement l’ambition d’une équipe gaumaise qui veut faire mieux que sa 8eplace du défunt exercice et se rapprocher au maximum des premiers fauteuils. Certains la voient même comme un sérieux outsider aux ambitieux Rochefort et Raeren. "Tant mieux si c’est le cas,avance Samuel Petit qui entame sa 3ecampagne chez les Rouge et Noir.Pour cela, il faut que notre noyau soit épargné par les pépins et on doit en priorité améliorer notre bilan à domicile. La saison dernière, nous avons pris plus de points à l’extérieur; il faut que la balance s’inverse."

Pour y parvenir, les Habaysiens ont orienté leur recrutement vers des garçons qui ont déjà quelques planches sans pour autant avoir franchi le cap de la trentaine. Comme les ex-Givrytois Déom, Poncelet, Bartholomé et Léonard, le Longolard Toussaint qui a déjà séduit tout le monde ou le Français Jaspierre qui revient de blessure et n’a pas encore eu vraiment l’occasion de révéler ses qualités.

«Toutes les places sont à gagner cette fois»

Ils ont aussi opéré leurs choix en fonction d’un système de jeu – le 3-5-2 voire le 3-4-2-1 - que Samuel Petit voulait déjà instaurer la saison passée."On sent que les joueurs adhèrent à ce projet de jeu, se réjouit l’ancien mentor virtonais.Même s’il a fallu s’y habituer. Un Bartholomé, par exemple, était surpris, lors des premiers entraînements, qu’on s’appuie aussi régulièrement sur lui pour relancer au pied. Il y a une envie indéniable dans ce groupe, beaucoup d’implication et la qualité des entraînements est largement à la hausse. C’est prometteur. Je pense que c’est aussi lié à la concurrence qui s’est accrue. L’an passé, notamment en raison des blessures, il y avait une demi-douzaine de joueurs que je bougeais rarement dans l’équipe. Ici, toutes les places sont à gagner et certains ont déjà marqué des points. Toussaint m’impressionne et il a encore une grosse marge de progression, Serwy est en feu et il a une bonne relation technique avec Copette. Le changement de système me permet aussi de replacer Molinari dans l’axe où il est plus à l’aise. Les ex-Givrytois s’intègrent très bien. C’est de bon augure."

Cela n’a pas empêché Habay de s’incliner face à Freylange récemment, en match amical (2-3)."C’est vrai, commente Samuel Petit,mais ce n’est pas un couac pour autant. On n’a pas fait un mauvais match, mais il y avait en face une belle équipe de Freylange, très déterminée. On a peut-être manqué d’efficacité pour le coup.Il ne faut pas tirer trop de conclusions de cette rencontre."

D’autant que celles que les Gaumais ont livrées en Coupe de Belgique face à Warnant et Westhoek, deux équipes de D2, se sont avérées, elles, particulièrement concluantes. Les Rochefortois, même s’ils viennent de signer une prestation pour le moins impressionnante contre Tamines (4-0), savent qu’ils n’auront pas qu’à paraître pour s’imposer dimanche, lors de leur match d’ouverture.