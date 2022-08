Voilà presque 10 ans que vous n’aviez plus joué en P3. Comment cela se passe?

Je n’avais jamais connu une préparation avec aussi peu de présence. On a déclaré forfait à un match, car nous n’étions que huit. Nous n’avons pas été plus de 13 joueurs aux autres rencontres. Il faut s’y faire. J’espère que le groupe sera au complet pour la reprise.

Quel est le niveau de Bourdon?

Je pense qu’on peut viser le top 5. Gagner, prendre du plaisir et puis comme on dit, l’appétit vient en mangeant. En Coupe, nous n’avons perdu que contre Tellin, qui a vraiment une équipe pour jouer le titre en 3C. Quand tout le monde sera là, nous serons compétitifs. Je ne serais pas venu pour jouer le fond de P3.

Vous avez encore planté une quinzaine de buts la saison dernière. Quel est votre objectif personnel?

Que j’en mette 30, 20 ou 10, le plus important, c’est les trois points. En plus, le coach ne m’utilise pas sur le côté gauche, mais dans l’axe, derrière deux attaquants. Un système qui ne me dérange pas, mais qui me donne moins l’opportunité de frapper. Je terminerai peut-être la saison avec 5 buts, mais 15 assists. On verra comment cela tourne.