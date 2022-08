Le nouvel envol de Pigeon à Tellin

Cette décision peut paraître étonnante, mais j’ai tout connu lors de mes huit saisons à Wellin, notamment une montée en P1 et une descente en P2. Je ne suis pas revenu à Tellin pour y faire de la figuration, j’ai la volonté de connaître à nouveau les joies d’une montée. Le terrain se trouve à 2 km de mon domicile et il y a une seule séance par semaine. Autant dire que ma compagne est ravie (rires). En outre, je pourrai transmettre mon expérience aux plus jeunes, comme les Bonmariage, Hayon et autre Schroeder l’ont fait avec moi lors de ma période wellinoise. Je retrouverai également des amis d’enfance, comme Quentin Moors.