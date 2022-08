"Il faut garder les pieds sur terre et regarder les choses en face. L’an dernier, Bastogne s’est sauvé sur le fil et l’équipe a perdu plusieurs joueurs importants,commente Pol Leemans.Mais nous tâcherons de ne plus nous retrouver sur la corde raide comme la saison dernière. J’ai quand même l’impression que la série sera très forte. D’autant plus que les montants auront de belles cartes à jouer. Houffalize et Chaumont, c’est jeune, mais c’est très bon. Assenois, plus de la moitié de l’équipe a déjà joué à ce niveau ou plus haut. Et Messancy a réalisé un 76/78 l’an dernier en championnat. Ce n’est pas rien. Si nous terminons à mi-classement, je serai déjà très heureux. Enfin, il faudra peut-être prendre place dans le milieu du classement si plusieurs luxembourgeois basculent de D3."

En reprenant les entraînements, Pol Leemans n’avait pas caché que son groupe avait encore besoin de renforts. Barry Thierno Mohamed Lamine Thorn et Youssouf Camara sont finalement arrivés.

"C’est une très bonne chose d’avoir pu enregistrer la venue de ces gars-là. Ce sont de vrais renforts, pas des gens qui vont juste venir faire le nombre,juge Pol Leemans. En trois matches, Camara a mis cinq buts. Lui et Lamine sur les flancs, je peux vous dire que c’est rapide."

Un changement de système

Pol Leemans ne le cache pas, Bastogne pourrait avoir un jeu assez stéréotypé cette saison."Par rapport à l’an dernier, le système tactique va changer,confie le coach.La saison passée, Bastogne évoluait en 4-4-2. Moi, je suis un adepte du 4-3-3 avec des flèches sur les flancs qui peuvent cisailler une défense. L’idée, c’est d’avoir une défense solide et de pouvoir nous projeter rapidement. Nos reconversions seront rapides. Et dans le milieu du jeu, j’ai quand même la chance de pouvoir compter sur un mec comme Kevin Guillaume. Lui, des balles à 25 ou 30 mètres, il sait les donner."

En Coupe, Bastogne a réalisé un carton plein. Mais Pol Leemans veut relativiser les résultats enregistrés. "Il ne faut pas oublier que nous n’avons joué que face à des équipes de P2. Enfin, j’ai vu d’autres équipes de P1 avoir quelques résultats étonnants malgré tout,note Pol Leemans.Mais dans tous les cas, j’ai eu l’occasion de voir une réelle progression dans notre jeu depuis le début de la préparation. Le groupe évolue dans le bon sens, c’est positif pour la suite."

Pour la petite histoire, notons que Pol Leemans ne devra pas attendre trop longtemps pour retrouver Vaux-Noville puisque le derby attendu par tout Bastogne est prévu lors de la quatrième journée. "Vaux sera dans le top 5, glisse Pol Leemans.Pour le reste, nous avons un gros début de saison puisque nous jouons Longlier, La Roche, Chaumont, Gouvy et Freylange en plus de Vaux lors des cinq premières journées. Gouvy, cela risque bien d’être l’ogre de la série. Et puis, vous avez toujours une surprise. Regardez l’an dernier, tout le monde mettait Vaux-Noville descendant. Au final, nous sommes cinquièmes et premiers au deuxième tour."