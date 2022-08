Le grand retour de Steve Tadic

"Comme j’avais un peu plus de temps,confie-t-il,j’ai profité du tournoi de mon club pour m’y remettre en force. J’avais déjà fait une finale en double à Nassogne, avec mon ami Jean-François Reumont."Pour compléter l’armoire familiale des coupes et trophées, Lætitia n’a pas voulu être en reste et a gagné dimanche la finale du dames 2 de Virton.

"Je suis un vrai Baudet. J’ai eu la chance de débuter le tennis à l’âge d’or du tennis bertrigeois,se souvient le fan de Roger Federer.C’est Michel Olivier qui m’a donné mes premiers cours, mais à cette époque, il y avait d’autres légendes comme Jean-Louis Quinet, Paul Froidmont ou René Pissoort. J’ai joué jusqu’à mes 15 ans avant de reprendre vers 30 ans, où avec une bande de copains, on a écumé les tournois."Passionné, Steve est devenu président du club, période marquée par la complète rénovation de la cafétéria et l’organisation de tournois de messieurs 1 et dames 1, qui sont restés mémorables dans l’esprit des participants.

Yves Dieudonné difficile à remplacer

Le spécialiste du double, joueur offensif qui n’est jamais autant à l’aise que quand il monte à la volée, compte sur son revers à deux mains pour bousculer ceux qui voudraient le laisser derrière sa ligne de fond. En double messieurs, il s’est imposé en étant associé à Patrick Van Poeyer, le président actuel du club."Nous essayons de redonner un nouveau souffle au club,explique l’ancien président.Le départ inattendu d’Yvan Dieudonné qui avait pris l’enseignement en main chez nous, mais aussi à Bouillon et à Bièvre, nous a pris de cours. C’est une perte qui est difficile à remplacer. Heureusement quelques jeunes viennent de rentrer dans le comité. Rémi Gaussin, le nouveau responsable de l’école de tennis, semble très motivé pour remettre une nouvelle dynamique sur les rails. Notre meilleur jeune, Enzo Lalot (B-2/6) prend une heure d’entraînement avec Quentin Villé, mais ce n’est pas facile de trouver des entraînements à son niveau."

Reste maintenant au club centre-ardennais à trouver les bonnes solutions pour que la petite Margaux Tadic-Mostenne bénéficie, du haut de ses trois ans et demi, d’un encadrement de qualité pour devenir une des futures pépites du tennis provincial.