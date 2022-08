Chaumont, la bonne surprise du championnat?

"Évidemment, comme nous montons, le premier objectif est de se sauver, dit le joueur-entraîneur.Maintenant, j’ai donné un petit objectif au groupe. Mais je ne le dévoilerai pas, il reste bien gardé dans le vestiaire. C’est une carotte qui va nous faire avancer durant tout le championnat."

Un championnat que Chaumont devra commencer de la meilleure des façons avec Sart et Bastogne au menu de la deuxième et de la troisième journée. " Le match d’ouverture à Oppagne, c’est un peu un match de gala même si on sait que les journées inaugurales réservent toujours des surprises, glisse malicieusement l’ancien joueur de Givry.Ensuite, c’est clair qu’il faudra prendre des points contre Sart et Bastogne. Ce sont des équipes qu’il faut aller chercher. Mais j’imagine qu’elles se disent la même chose en parlant de Chaumont."

«Peut-être que nous serons pris un peu de haut»

Contrairement à d’autres, Chaumont, qui restait sur une série de vingt victoires de rang en match officiel avant de s’incliner dimanche dernier à Freylange en Coupe, n’a pas transféré énormément cet été. Et les Chaumontois ont surtout misé sur des jeunes talentueux comme Lilian Lapraille, qui a déjà goûté épisodiquement à la P1 avec La Roche, ou encore Mathys Vieuxtemps."Mon projet, en arrivant à Chaumont, était de former un groupe d’environ 25 joueurs qui allait pouvoir évoluer ensemble pendant deux ou trois ans. Il n’était donc pas question de changer tous nos plans. Nous avons eu un départ et nous avons eu quelques opportunités pour réaliser des transferts entrants. Nous sommes montés avec ce groupe et il était hors de question de changer la moitié de l’effectif parce que nous accédions à la P1",commente encore Jonathan Schinckus.

Quand on fait remarquer à Jonathan Schinckus que Chaumont dispose d’un des groupes les plus jeunes de la P1, le joueur-entraîneur confirme, mais ne panique pas pour autant. »Oui, l’équipe est jeune. Mais quasiment tous les joueurs ont fait partie de l’aventure en P2 l’an dernier et ont décroché titre en ayant du temps de jeu,remarque Jonathan Schinckus.C’est la grande différence par rapport à d’autres clubs qui lancent des jeunes du jour au lendemain. Ici, mes jeunes, ils ont déjà un vécu. Mes joueurs ne sont pas très connus par les autres équipes. Peut-être que nous serons pris un peu de haut. À nous de nous servir de cela. Je sais que certains moments seront plus compliqués, mais il faudra être fort dans les têtes. Chaque match, ce sera une finale. Mais nous avons un groupe soudé et je pense que nous sommes capables de relever le challenge. »