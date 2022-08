J’étais favorable à ce projet car, pour les jeunes, c’est une belle expérience. Après avoir découvert les divisions provinciales luxembourgeoises, puis liégeoises, aller voir plus haut était nécessaire. J’avais envie de rejouer en D2, avec Geoffrey Méan comme coach. Maintenant, cela fait quelque temps que j’ai quitté la nationale. J’ai vieilli aussi, il n’y a pas de secret, mais je suis toujours là.

Le groupe est-il assez armé pour évoluer à cet échelon?

Nous avons transféré car il le fallait. Et le club a fait de bons transferts. Une joueuse du Standard, Mai-Li Halgestein, devrait beaucoup apporter à l’équipe et les joueuses de Salmchâteau (Salm), Philippine Dubois, Laurine Henquinet, Ninon Spruytte ou encore Elina Maraite, sont des jeunes remplies de qualités. On perd malheureusement Line Reynders, notre attaquante. L’équipe est très jeune et doit encore grandir, mais footballistiquement, les qualités sont là. Je pense qu’on peut faire de belles choses, mais il va falloir travailler et se battre. Le staff s’est également agrandi avec la venue d’un T2, Christophe Aquoibon.

Le calendrier vous réserve un derby face à Sibret. Attendez-vous ce match avec impatience?

Ce sera un match comme les autres. Même si cela fait toujours bizarre de rejouer contre son ancien club.