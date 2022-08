Quatre ans plus tard et en avance sur les plans, l’équipe A a gagné le droit de grimper en P1 au terme d’un championnat largement dominé. Une montée inespérée, mais méritée.

Dix ans après avoir terminé dernier de P3, Houffalize compte donc de nouveau une écurie au plus haut échelon provincial. La recette? Avoir ramené un maximum de jeunes talents de la région encadrés par quelques joueurs plus expérimentés comme Kiki Louvins (43 ans) ou Sébastien Clotuche.

La force des Zèbres réside surtout dans le collectif bien huilé d’Aurélien Gomez. Ils sont régulièrement entre 35 et 40 aux séances d’entraînement. Pas question de faire un pas de côté sous peine d’être rapidement écarté des noyaux A ou B vu la quantité et la qualité des joueurs. Avec une moyenne d’âge relativement basse, Houffaloise ne compte donc pas de joueurs au-dessus du lot, mais l’équipe peut imposer un énorme tempo 90 minutes durant, avec énormément de courses qui épuisent les adversaires.

Avec des joueurs qui ne rechignent pas à la tâche, bien éduqués, respectueux des consignes, Houffaloise peut voir l’avenir en rose.

«Objectif? La barre des 30 points»

Mais pas question de s’emballer dans le chef du T1 houffalois. " Notre objectif est d’atteindre le plus rapidement possible la barre des 30 points, note Aurélien Gomez.D’autant plus qu’il faudra surveiller ce qu’il se passe avec les clubs luxembourgeois en D3. Si on atteint cette barre, on pourra se fixer un autre but, mais il faudra voir si et quand ce sera le cas.On sera, comme beaucoup, les premiers supporteurs des clubs luxembourgeois à l’échelon au-dessus."

Aurélien Gomez, avec raison, reste prudent, mais il n’est pas impossible que son équipe soit la révélation de la saison, à l’instar de Longlier lors de la campagne précédente. À la différence que la série semble plus forte cette fois.

Houffaloise dispose donc d’un groupe jeune, avec des joueurs qui vont découvrir la P1 et donc en déficit d’expérience. " Il va falloir apprendre à perdre aussi, à rebondir après un mauvais résultat, ajoute Aurélien Gomez.On a fait le choix de cette jeunesse, de gens qui ont faim de football tout le temps, mais moins chevronnés."

Comme l’an dernier, les deux formations houffaloises s’entraînent ensemble. " Cela crée une émulation rarement vue, il y a de la concurrence énorme, mais très saine. Dans les oppositions, dans les exercices de vitesse, tout le monde se donne à fond tout le temps. Cela a créé cette dynamique et elle sera nécessaire pour que le club se sauve en P1", ajoute le coach houffalois.