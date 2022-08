Gilles Mairlot, votre vie est en plein bouleversement. Bientôt diplômé en éducation physique, vous allez entrer dans la vie active, partiellement en vous lançant dans le métier d’enseignant de tennis. Comment êtes-vous arrivé à vous passionner pour ce métier?

Je vais me lancer dans la vie active en exerçant comme indépendant, à mi-temps, le boulot d’enseignant de tennis. Je débuterai à Athus et à la Cova (NDLR: le RTC Arlon). L’autre partie de mon activité est prévue au Grand-Duché, mais aussi dans le domaine du sport. J’ai débuté le tennis à l’âge de six ans au TC du Chatelet d’Habay-la-Neuve avec Jean-Louis Boucher.

C’était logique d’aller vers le tennis vu que mes parents sont passionnés de ce sport. Mais, happé par le football et les équipes de jeunes de Virton, j’ai arrêté pour ne reprendre que lorsque j’avais 19 ans. Je suis en train de débuter la formation dispensée par l’AFT et j’aime vraiment beaucoup ce job de transmission.

Vous participez aux interclubs et aux tournois. Comment se passe cette immersion dans votre deuxième sport?

C’est vraiment un super sport. J’ai adoré les interclubs et l’ambiance dans les tournois. Que ce soit à Athus, Saint-Léger, Saint-Mard, Attert…, partout c’est le top. Au niveau des résultats, je n’ai pas trop à me plaindre pour quelqu’un qui a arrêté le tennis pendant plus de dix ans, même si je tapais la balle de temps en temps en famille.

J’ai gagné deux tournois de doubles. En simple, je viens de m’incliner contre Martin Pierard au tie-break du troisième set. C’est presque une victoire, car Martin est très difficile à jouer.

Le tennis prend de plus en plus de place dans votre vie, mais vous restez aussi un acteur du football provincial. Cet été, vous avez quitté la P1 où vous évoluiez avec Bastogne pour jouer en P2 avec l’ambitieuse équipe de Nothomb en P2. Pourquoi ce choix?

En rejoignant Nothomb, je limite les déplacements, je rejoins un projet solide et surtout, je vais essayer de gagner ma place de titulaire comme milieu défensif pour évoluer dans la même équipe que mon petit frère Martin qui y joue comme centre avant.