Et maintenant, il faut y rester

Sacrés lors de l’ultime journée en P1, les Mauves sont-ils prêts pour la D3? Leurs résultats, durant la préparation, laissent planer une part de doute. Ils se sont inclinés à domicile contre deux équipes de P1 (Gouvy et le Condrusien), ils ont pris quatre buts en une mi-temps à Chevetogne et ils ont difficilement pris le dessus sur Longlier. En sept matchs de préparation, ils n’ont jamais gardé le zéro."Si on ne regarde que les résultats, on peut se poser quelques questions, mais je suis confiant,assure Samuel Bodet.Dans la manière, j’ai vu une évolution. Le bloc défensif se met tout doucement en place. On sait que pour rester en D3, il faudra être solide derrière. Si on l’est, on fera des résultats. Car on a de la vitesse en suffisance, devant, pour faire mal. Nous avons d’ailleurs marqué dans chacun de nos matchs de préparation."

Libramont a transféré huit éléments, cet été, mais aucun d’entre eux, hormis Arnold Nkokolo qui sort d’une campagne en D2 avec Givry, n’a de véritables références à ce niveau. Du coup, les Mauves, qui ont perdu Villalba et Warlomont, sont-ils vraiment plus forts que la saison dernière?"Nous n’avons pas le budget de Rochefort, répond Samuel Bodet,mais je suis satisfait de notre recrutement. On s’est surtout renforcé offensivement."Histoire de ne pas dépendre de la forme de Thomas Lefort, auteur de 23 buts la saison passée."Avec Roset, Minthe ou même Vandaele, nous avons désormais trois n° 9 potentiels. Ce sont des garçons qui ont des profils différents et qui peuvent tous se révéler utiles."

Des trentenaires motivés

Arnold Nkokolo, lui, est rentré au bercail deux ans après son départ."On connaît Arnold, c’est un diesel,avance Samuel Bodet. Il doit devenir le patron dans le milieu et cela demande certains efforts. Je parle beaucoup avec lui. Il va monter en puissance au fil des matchs."

La principale inconnue repose sur le poste de gardien. Après une première campagne en D3 compliquée avec Oppagne, le grand Charles Delmé va devoir prouver qu’il a l’étoffe d’un gardien de nationale.

Reste aussi à voir si les vieux de la vieille que sont Julien Robinet (35 ans), Martin Nélisse (34), Nicolas Roset (33), Nicolas Grandjean (36), Florent Keller (30) ou Maxime Bigonville (29) ont encore la niaque et le physique nécessaires pour aller ferrailler en D3. La saison dernière, les trois derniers ont joué moins de 50% du temps, la faute à divers pépins."On leur a posé la question et s’ils sont là aujourd’hui, c’est qu’ils ont envie de relever le défi,se réjouit Samuel Bodet.Ils ne sont probablement plus aussi rapides qu’il y a dix ans, mais ce sont tous des garçons intelligents et dotés d’une excellente mentalité. Leur expérience sera précieuse, d’autant plus que l’un des grands objectifs du club est d’intégrer des jeunes petit à petit. Les vieux feront fonctionner leur tête, les jeunes feront fonctionner leurs jambes. Si le mélange est bien dosé, on peut s’en sortir. Notre atout n° 1 restera, quoi qu’il arrive, notre esprit d’équipe."