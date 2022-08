P2C : Érezée, Nassogne et Harre-Manhay en lutte pour le titre?

Érezée a retrouvé le sourire la saison passée en revenant dans la première partie du tableau. Le club a décidé de poursuivre sur sa lancée en apportant de la concurrence à certains postes. Les Noir et Jaune ont d’ailleurs confirmé qu’il faudra compter sur eux, avec un bon parcours en Coupe de la province. "On va tenter de confirmer,lance humblement l’entraîneur Nicolas Walhain, qui entame sa troisième saison.Si on peut encore s’améliorer, on ne va pas se gêner."Quatrième du dernier championnat, Érezée est tout simplement le favori de ce championnat à en croire les pronostics des entraîneurs. Huit coaches placent la bande à Walhain à la première place. Son duo Léonard – Fievet risque, une fois de plus, de faire parler la poudre.

Nassogne a également décidé de miser sur la continuité, avec quelques retouches qui devraient apporter une plus-value à l’équipe. Le départ de Steve Peeters devant est compensé par le retour aux affaires de Jérôme Philippe. Le coach Olivier Dambly sourit quand on lui fait remarquer que six entraîneurs de la série font de son équipe la favorite du championnat:"Oui, comme l’année passée", ironise-t-il. Les Verts, et personne d’ailleurs, n’avaient vu venir la surprise houffaloise.

Révolution melreusienne

Du côté de Melreux-Hotton, c’est une véritable révolution qui s’est déroulée durant la trêve estivale avec un noyau et un staff qui ont totalement changé."On veut atteindre le top 5 minimum, dans la continuité du bon travail réalisé par Thibault Collard,explique le nouveau mentor Kevin Yangara.On doit associer ceux qui sont restés fidèles au club, les jeunes de l’association de l’école des jeunes (OHM)et les dix nouveaux joueurs qui sont arrivés. Des jeunes talents qui ont suivi leur formation dans les meilleurs clubs du pays. Je ne veux pas entendre parler de saison de transition car on a énormément travaillé pour obtenir un noyau de qualité, capable d’enchaîner des résultats et qui veut jouer une fin de saison palpitante dans le haut de tableau."Le gardien Mike Matondo, arrivé de Sprimont, devrait gagner quelques points à lui seul.

Halthier, lui, ne veut plus se faire peur comme l’an dernier."Ils ne veulent plus revivre cela,lance le coach Vincent Lejeune.Quelques éléments offensifs expérimentés(Faysal et Losciuto)permettent de se projeter vers l’avant. Il faut encore ajuster le secteur défensif. Il y a le potentiel pour regarder plus haut."