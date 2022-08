Marloie : Encaisser moins et se rapprocher du top 5

Il faudra, pour cela, engranger une dizaine de points de plus que lors du dernier championnat, que les Famennois ont clôturé en 9eposition avec 39 unités."Sur base de ce que j’ai vu durant la préparation, le niveau de mon équipe est un peu supérieur à celui qui était le sien l’an passé,reprend le coach de Marloie.Et ce dans tous les domaines: techniquement, tactiquement et physiquement. Nous avons d’ailleurs fait jeu égal avec deux équipes de D2 durant la préparation(NDLR, défaite 0-1 contre Hasselt en Coupe de Belgique et même résultat en amical à l’Union Namur)."

Autant de buts encaissés que les trois descendants

Si Marloie veut se rapprocher des cinq premières places, il devra en priorité consolider sa base arrière. 64 buts encaissés en 30 journées, c’était un score de descendant. La moyenne des trois derniers (Oppagne, Wanze, Gouvy) était, d’ailleurs, de 63,7 buts la saison dernière."Ma philosophie ne changera pas, je commencerai toujours le match avec l’intention d’inscrire un but de plus que l’adversaire,prévient Frédéric Jacquemart.Mais il est clair que je dois chercher des solutions pour rendre notre secteur défensif moins perméable. On a travaillé différents systèmes durant la préparation et cela ne s’est pas trop mal passé. Nous avons concédé très peu d’occasions à Hasselt et à Namur."

Offensivement, le plus gros du chantier réside dans le remplacement de Patrick Pratz. Pas simple de faire oublier un artificier qui dépasse chaque année la barre des 20 roses en D2 ou en D3."Je ne compte pas sur un joueur précis pour le faire oublier,avance Frédéric Jacquemart.La solution doit venir du collectif. Avec Hébette, Mayanga et mon fils Mattéo, j’ai pas mal de solutions. Ils s’entendent bien et ils savent prendre la profondeur, alors que Patrick était davantage un homme de rectangle. Leur polyvalence constitue aussi un atout, ils peuvent tous jouer en pointe ou sur un côté."

Marloie peut aussi compter sur le retour en forme de Julien Dessart, qui a passé l’essentiel du deuxième tour à l’infirmerie lors du dernier championnat."Il fait partie de ces joueurs capables de débloquer un match sur une étincelle,se réjouit le T1 marlovanais, qui espère aussi assister à l’éclosion de l’un ou l’autre jeune.L’an passé, nous avons été pénalisés par l’étroitesse de notre noyau. Nous n’avions, à certains matchs, que des gamins de l’équipe B sur le banc. Désormais, des jeunes comme Victor Letêcheur, Romain Delvaux et Alexandre Hanneuse peuvent commencer un match en D3 sans dissoner."

Commencer un match en D3, en revanche, ce ne sera pas pour tout de suite pour Pierre-Antoine François et Charles Dion. Dommage, car avec ces deux-là en plus, la division défensive famennoise aurait vraiment fière allure.