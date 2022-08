Digérer la descente et rebondir au plus vite

Dimanche 1er mai, 16h50, le couperet tombe. Malgré un dernier succès face à Raeren et 32 unités au compteur, Oppagne est relégué en P1. Si une relégation n’est jamais agréable à vivre, il en est certains qui ne considèrent pas cela comme une catastrophe."Descendre n’est jamais gai, mais ce n’est peut-être pas plus mal de repartir sur de bonnes bases",déclarait à l’époque Jordy Jadot. Son jeune entraîneur Valère Lamy n’a pas, lui non plus, envie de s’apitoyer, même s’il nourrit quelques regrets. " C’est toujours désagréable, ce n’est pas quelque chose que l’on accueille avec satisfaction, mais il faut retenir les points positifs et repartir sur de bonnes bases. Ce qui a manqué? Un peu de tout. On a rarement pu compter sur toutes nos forces vives et certains n’ont pas toujours évolué à leur vrai niveau",regrette celui qui entame sa deuxième saison comme T1. Si une descente est souvent synonyme d’exode, ce n’est pas le cas du côté du Pas Bayard. Bien sûr, des garçons comme Tom Paquet, Renard, Kersten, Pirson, Roberty, Delmé ou Nzembo ont décidé d’aller tenter leur chance ailleurs, mais Oppagne a la chance d’avoir conservé une bonne ossature. Les frères Jadot, Romain Bonjean, David Polis, Johan Paquet, William Guillaume ou Valentin Raskin ne sont pas nés de la dernière pluie.